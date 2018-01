Rufián: "Carcellers, algun dia ens veurem davant d'un tribunal internacional de drets humans"

El portaveu d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha lamentat que el Tribunal Suprem hagi decidit mantenir empresonat el vicepresident destituït i líder d'ERC, Oriol Junqueras. En dos missatges a Twitter, Rufián ha escrit: "Carcellers, algun dia ens veurem davant d'un tribunal internacional de drets humans".





Carceleros, algún día os veremos frente a un tribunal internacional de derechos humanos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2018

Quienes llevan 40 años cepillándose el artículo 47 y 128 de la Constitución mantienen a un padre de familia secuestrado en una celda por 'Ausencia de compromiso con la Constitución'. Ese es el resumen. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 5, 2018

A més, el diputat republicà ha afegit que els qui porten 40 anys "passant pel ribot" els articles 47 i 128 de la Constitució -sobre els drets i deures fonamentals, i l'economia, respectivament- mantenen un pare de família "segrestat" en una cel·la -en referència a- per "absència de compromís" amb la carta magna.es refereix aquí a una manifestació de la Fiscalia en un comunicat de premsa d'aquest dijous, on el ministeri públic argumentava que Junqueras havia de seguir a la presó d'Estremera perquè hi ha un "evident risc de reiteració delictiva".Els magistrats del Supremhan dictat aquest divendres al matí una interlocutòria on, per unanimitat, argumenten que existeixen indicis de delictes de rebel·lió, sedició i malversació i apunta que hi ha "risc rellevant" de reiteració delictiva perquè no hi ha "cap element" que permeti a la sala entendre que Junqueras "té la intenció d'abandonar la via seguida fins ara".El Suprem, per tant, tomba el recurs d'apel·lació de la defensa i atén la petició de la fiscalia i de l'acusació popular (exercida per VOX) i deixa el vicepresident destituït entre reixes. Amb aquesta decisió, el Suprem tomba per segon cop la petició de la defensa dede deixar-lo en llibertat. L'altra ocasió va ser el 4 de desembre, quan el jutge instructor,, va optar per alliberar sis dels consellers i deixar a presóperquè considerava que hi havia risc de reiteració delictiva.