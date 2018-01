La sort abandona la Catalunya Central després de quatre anys

El tradicional sorteig del Nen ha trencat aquest any l'idil·li que mantenia amb la Catalunya Central des de feia quatre anys. I és que des del 2014, almenys un dels números amb premis importants s'havia venut en alguna de les administracions de les comarques centrals.



El primer premi del Nen d'aquest any ha anat a parar a Bilbao. El segon premi ha quedat molt repartit per tota la geografia estatal, però tot i així no ha esquitxat les comarques centrals, encara que alguns dècims s'han venut a municipis relativament propers com Vic, Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.



La bona relació que ahir es va trencar entre el sorteig del Nen i la Catalunya Central va començar el 2014 a Puigcerdà, on la sort va deixar-hi un dels capritxos de l'atzar. El 2014, l'única administració de loteria que hi ha a la capital cerdana va repartir 10 dècims del número 43743, que va resultat premiat amb el segon premi. Traduït en diners, en total l'administració de loteria va repartir 750.000 euros. És justament la mateixa quantitat que havia repartit l'any abans quan 10 dècims venuts per aquesta mateixa administració també van correspondre al segon premi del sorteig.



El 2016 la sort del sorteig del Nen va mantenir-se a la Catalunya Central, però en aquesta ocasió es va traslladar a Sant Vicenç de Castellet. En aquesta ocasió, l'alegria va ser més continguda ja que la sort va anar a parar a mans d'un únic comprador, que a més tan sols havia adquirit un dècim electrònic a través de la màquina de què disposa l'administració. L'afortunat es va emportar ni més ni menys que 200.000 euros del primer premi.



I, finalment, els últims premis del sorteig de Reis que han deixat rastre en forma de diners a les comarques centrals van ser els de l'any passat. La població més afortunada va ser Moià, on va caure un segon premi que va repartir 750.000 euros, justament la mateixa quantitat que havia tocat a Puigcerdà dos i tres anys abans. El número premiat va ser el 95379, del qual l'administració de loteria del carrer de Sant Antoni en va vendre 10 dècims. La sort d'aquest mateix premi i número també va esquitxar Manresa, ja que l'administració de loteria Les Bases en va vendre un dècim, de manera que l'afortunat va guanyar 75.000 euros.



Aquest any, però, la ratxa de premis que es mantenia fins ara s'ha trencat.