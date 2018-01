Cs aspira a governar Barcelona després del 21-D perquè el projecte de Colau «n'ha sortit afeblit»

El secretari de Comunicació de Cs, Fernando de Páramo, va assegurar ahir que el seu partit ja té la vista posada en les eleccions municipals des de fa temps, i va advertir que, després de les autonòmiques, el projecte de l'alcaldessa Ada Colau està perdent força: «El projecte de Podem a Catalunya en surt afeblit».

En una entrevista d'Europa Press, va analitzar el mapa electoral després dels comicis del 21-D, en els quals Cs es va imposar a la resta de forces (va obtenir 36 diputats) i va guanyar en bastions conquistats pels comuns en les municipals anteriors, com Barcelona, i en les últimes generals, en les quals la candidatura de Xavier Domènech va aconseguir la victòria.

El 21 de desembre Cs va aconseguir 218.746 vots a Barcelona, pels 85.239 que va obtenir la candidatura de Domènech, per la qual cosa, preguntat pel futur del projecte de l'alcaldessa, va concloure que «el projecte de Podem a Catalunya en surt afeblit, i, per tant, també el de Barcelona com la seva capital».

«Els resultats són els que són: perden escons, perden pes i perden força en el Parlament», i va afegir que autonòmiques i municipals són escenaris diferents, que el 21-D molts catalans van confiar en la proposta de Cs i que caldrà veure com es tradueix això en els propers comicis locals. Atribueix la reculada electoral de CatComú el 21-D al fet que «Podem ha estat més a prop de l'independentisme al llarg de tots aquests mesos que d'un canvi per a Catalunya», com considera que demostren les declaracions de Domènech durant la campanya. «Ho deia Inés Arrimadas: els dirigents de Podem han demostrat ser independentistes», va assegurar.