Mas demana "unitat" al PDeCAT i sumar amb JxCat

El ja expresident del Partit Demòcrata (PDeCAT), Artur Mas, ha demanat unitat a la formació nacionalista per deixar "les picabaralles i diferències d'opinió al marge" i poder sumar amb Junts per Catalunya (JxCat). En el seu discurs al Consell Nacional del PDeCAT, on s'ha acomiadat de la presidència del partit, aquest dissabte al matí, Mas ha reclamat que, més enllà de les "controvèrsies i dinàmiques internes", la formació sàpiga mantenir-se unida per aprofitar la gran "oportunitat" que s'obre amb JxCat. Al seu torn, la fins ara vicepresidenta del Partit Demòcrata, Neus Munté, ha assumit la responsabilitat de presidenta en funcions, fins que el partit cobreixi la vacant. El PDeCAT a l'edifici AXA de Barcelona un Consell Nacional "molt emotiu", i amb la presència dels consellers destituïts Jordi Turull i Josep Rull.

Mas ha assegurat que el PDeCAT té la "gran oportunitat" de representar "la millor Convergència" i, alhora, sumar-se al "millor esperit" de l'antiga CDC caracteritzat per "l'obertura de mires i l'eixamplament del seu horitzó". "JxCat vol dir això", ha sentenciat l'expresident del partit, que ha reiterat que cal que el Partit Demòcrata aporti "la base i l'arrel" perquè la formació que lidera Carles Puigdemont "aflori". Per Mas, si aquesta operació té èxit, es podran guanyar les eleccions municipals del 2019 i es farà el "millor servei" al país i a la seva gent.

Al seu torn, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha asseverat que associar el partit a una figura com ha estat Mas ha fet que la formació sigui "molt gran". La dirigent nacionalista ha acomiadat l'expresident definint-lo com un "convergent" i un "home del PDeCAT de pedra picada".

A l'inici del Consell Nacional, la presidenta de l'òrgan, Mercè Conesa, ha agraït l'assistència de Turull i Rull, i ha tingut paraules de record per als presos polítics, a més de demanar una ovació per a Puigdemont, així com per a la resta de consellers i diputats electes que estan amb ell a Brussel·les.

Els propis Turull i Rull han intervingut en la reunió, i han demanat perseverança les bases del PDeCAT. Després d'afirmar que el resultat de JxCat el 21-D representa la "victòria de la unitat, del país i la dignitat", els consellers destituïts han destacat l'aposta "generosa" del PDeCAT per a fer possible la candidatura de Puigdemont. També hi ha parlat el responsable d'Acció Política, Ferran Bel, que ha centrat el seu discurs en l'estratègia de cara a les eleccions municipals del 2019.

Abans que comencés el Consell Nacional l'executiva del PDeCAT s'ha reunit, després que aquest dijous es realitzés la primera trobada del grup parlamentari de JxCat, celebrada a Brussel·les i liderada pel seu candidat, Carles Puigdemont. La reunió dels consellers nacionals del Partit Demòcrata també arriba enmig de les negociacions amb l'autoanomenada "llista del president", amb ERC i la CUP, sobre la configuració de la Mesa, la presidència del Parlament -que pertoca als republicans- i els acords per a la investidura.