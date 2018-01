Els partits acorralen el PDeCAT per la condemna a Convergència pel cas Palau

Les forces polítiques catalanes han aprofitat la sentència del cas Palau, en la qual es condemna Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), per carregar contra el PDeCAT.

Han estat diversos grups polítics (tant del bloc independentista com de l'unionista) que han reclamat «explicacions» als dirigents del Partit Demòcrata.

La portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, va exigir ahir a Carles Puigdemont explicacions sobre el cas, perquè no donar-les «condiciona absolutament» la seva eventual investidura. En roda de premsa, Gibert va exigir a Puigdemont i també al PDeCAT i a JuntsxCat un reconeixement de culpa; una reparació del dany retornant els diners, demanar disculpes i donar garanties que no es repetirà.

Gibert considera que donar respostes en termes polítics i ètics és la millor manera d'obrir un nou període polític: «No s'hi val amb un canvi de nom», va dir en referència a l'extinció de CDC i la fundació del PDeCAT. «És una qüestió que condiciona la salut democràtica del projecte ambiciós que és la república, i qui no estigui disposat a fer-ho haurà de donar explicacions», va insistir.

La número dos dels comuns, Elisenda Alamany, va exigir al president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, que doni explicacions per la sentència del cas Palau o que, si no vol fer-ho, «estripi el carnet» com a militant del PDeCAT.

En roda de premsa des del Parlament, va acusar el PDeCAT de «prendre per ximple la gent» per haver-se desvinculat de la sentència al·legant que són un partit diferent, i va assegurar que han de donar explicacions tant els representants del PDeCAT com de JuntsxCat, la marca amb la qual van concórrer el 21-D.



La crítica de Colau

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar ahir que CDC va voler tapar la corrupció del cas Palau amb l'independentisme i que, si la creació del PDeCAT és només un canvi de nom d'aquest partit, amb això no n'hi ha prou davant d'aquest cas judicial: «Molts hem sospitat que amb la bandera s'intentaven tapar altres coses».

«Ens creiem que canvien el nom, passen de CDC a PDeCAT, i ja està?», va preguntar en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press, en la qual va criticar que els qui es creuen aquest plantejament prenen la ciutadania per ximple i l'estan insultant, i va exigir que els dirigents del partit donin explicacions, cosa que va lamentar que no hagin fet encara.

Per la seva banda, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, va exigir al candidat de JuntsxCat, Carles Puigdemont, que «s'oblidi de ser president» després de la sentència del cas Palau, que considera provat que CDC va cobrar 6,6 milions d'euros en comissions irregulars a través del Palau de la Música Catalana. Arrimadas va defensar que Carles Puigdemont no pot ser president de la Generalitat perquè «ha perdut les eleccions, està fugit de la justícia i s'ha presentat a les eleccions en una coalició amb CDC».