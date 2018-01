Zoido proposa equiparar el sou de Policia i Guàrdia Civil amb el de Mossos

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va oferir ahir als responsables sindicals de la Guàrdia Civil i de la Policia espanyola fins a 1.500 milions d'euros en tres exercicis per equiparar els seus sous amb els dels Mossos d'Esquadra, tal com reclamen des de fa mesos.

La proposta d'acord que Zoido va entregar als representants sindicals dels dos cossos estableix que Interior es compromet a «impulsar el finançament de l'equiparació salarial total i completa» amb els Mossos i a «sol·licitar l'increment de les partides pressupostàries del Capítol 1» dels pròxims tres pressupostos de cada cos fins al límit de 1.500 milions esmentat. S'aplicaria un terç de la quantitat resultant de la negociació en cadascun dels tres exercicis. Zoido va presentar la proposta d'acord en els plens extraordinaris del Consell de la Policia i del Consell de la Guàrdia Civil que es van celebrar ahir.

Els sindicats de la Policia i la Guàrdia Civil van rebre de manera positiva l'anunci dels 1.500 milions, però van lamentar que es tracti només d'una declaració d'intencions, ja que ara el ministeri de l'Interior haurà de convèncer els responsables de l'executiu espanyol perquè augmentin les partides corresponents dels Pressupostos Generals de l'Estat. En un comunicat conjunt, els cinc sindicats majoritaris de la Policia van subratllar que encara no hi ha cap acord signat amb Interior, i van advertir que la seva actitud serà de «màxima vigilància i seguiment» del compromís adquirit per Zoido. En aquest sentit afirmen que no permetran «cap retallada» en altres drets laborals «com a contrapartida». Vuit formacions de representació dels agents de la Guàrdia Civil, de la seva banda, van signar un altre manifest en què lamenten que Zoido va presentar la proposta «sense una xifra mínima».