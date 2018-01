Junqueras insisteix al Suprem que li permeti assistir al ple d'investidura

La defensa del vicepresident destituït, Oriol Junqueras, ha presentat un recurs d'apel·lació davant de la sala penal del Tribunal Suprem per tornar a demanar ser traslladat a una presó catalana i poder assistir al ple d'investidura del Parlament. L'advocat Andreu Van den Eynde ha presentat el recurs contra la decisió del jutge Pablo Llarena, que li va denegar el trasllat i va establir que fos la Mesa qui determinés de quina manera podia delegar el vot a un altre diputat. Junqueras recorda que, segons el Reglament del Parlament, els diputats "han d'assistir als debats i votacions del Ple", i que "el seu vot és indelegable". La defensa també sosté que la decisió de Llarena provoca una "distorsió de la institució parlamentària".

"Un diputat electe ha de poder emetre el seu vot i, per tant, participar en el plenari. No fer-ho modificaria l'aritmètica parlamentària i alteraria la voluntat popular que s'expressa a través dels seus representants en les cambres legislatives", assegura la defensa de Junqueras, que afegeix que "la persona del diputat és insubstituïble tant formalment i funcional com per respecte al dret fonamental del que la funció legislativa és vehicle: la representació popular".

En el recurs, en el qual cita les Regles Nelson Mandela de l'ONU, Van den Eynde sosté que un diputat electe en situació de presó provisional "ha de poder exercir les seves funcions polítiques essencials" i el seu empresonament "no pot implicar la inassistència al plenari ni la pèrdua del seu vot", ja que això "alteraria la funció mateixa del Parlament".

L'advocat defensor de Junqueras considera que Llarena "desnaturalitza" drets i afegeix que el que fa és "resoldre el conflicte mitjançant la creació d'una delegació de vot que parteix d'una interpretació aliena al sentit gramatical de la norma parlamentària, aliena als precedents, contrària a la filosofia que inspira el precepte reglamentari" i amb una "interpretació efectuada per un organisme d'un altre poder de l'Estat diferent del legislatiu".

"De la mateixa manera que ningú advocaria per restringir els drets a la llibertat religiosa o de culte, d'educació o d'assistència sanitària a un intern a la presó", afegeixen, també "s'hauria de protegir un dret tan fonamental com el de participació política". En aquest sentit, la defensa argumenta que "l'únic instrument per salvaguardar els drets que li assisteixen és l'autorització per al trasllat de centre penitenciari i l'atorgament de permisos per a l'assistència al Parlament". "Ningú diria que una sortida a un hospital d'un pres desactivaria la presó provisional, ni tampoc assistir a un funeral d'un parent pròxim", afegeix.

La defensa també insisteix que el trasllat a una presó catalana també garantiria a Junqueras drets personals com són "estar a menor distància de la seva esposa i sobretot dels seus fills".