El president del Parlament, Roger Torrent, assumirà personalment el cost del viatge a Brussel·les d'aquest dimecres per reunir-se amb el candidat a la investidura, Carles Puigdemont, han informat a Europa Press fonts parlamentàries.

A més d'amb Puigdemont, Torrent té previst reunir-se amb els altres quatre diputats encausats que són a Bèlgica --Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat)--.

L'objectiu de Torrent és "poder defensar els drets dels 135 diputats" del Parlament, dels quals vuit no poden participar als plens: cinc perquè són a Bèlgica i tres més perquè són a la presó.

Cs, el PSC i el PP s'han mostrat en contra del desplaçament de Torrent a Bèlgica per veure Puigdemont i la resta de diputats encausats, i han rebutjat la possibilitat que pagui el viatge amb fons públics --finalment l'assumirà ell--.

Torrent ja va avisar en el seu primer discurs que treballaria per donar veu a tots els diputats del Parlament per igual, així com per garantir els seus drets com a electes.