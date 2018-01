El govern espanyol inicia els tràmits per impugnar la candidatura de Puigdemont a la investidura

El govern espanyol ha iniciat els tràmits per impugnar l'acord signat pel president del Parlament, Roger Torrent, el passat 22 de gener on proposava Carles Puigdemont com a candidat a la investidura.

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha encarregat aquest dijous un informe al Consell d'Estat, pas previ abans d'anar davant l'alt tribunal. La previsió de l'executiu espanyol és aprovar el recurs en el Consell de Ministres de divendres i presentar-lo el mateix dia davant el TC perquè impugni, de manera cautelar, la candidatura de Puigdemont.

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dit que el president del Parlament "no pot presentar Puigdemont com a candidat". Argumenta que té vigent una ordre de detenció en territori espanyol i que, per tant, això impossibilitat que pugui estar presencialment al ple perquè, si trepitja sòl espanyol, serà detingut.

Addueix, per tant, que no té "plenitud" dels seus drets perquè no disposa de "llibertat ambulatòria".