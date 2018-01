Guia per seguir el ple d'investidura: tot el què has de saber

La política catalana tornarà a viure aquest dimarts una jornada intensa i marcada per la incertesa. El president del Parlament, Roger Torrent, ha convocat per les 3 de la tarda el ple d'investidura en el qual Carles Puigdemont (JxCat) hauria de ser escollit president de la Generalitat. Però sobre la taula hi ha les condicions establertes pel Tribunal Constitucional perquè l'esmentat ple es pugui dur a terme. I la principal, és que Puigdemont no pot ser investit de forma telemàtica.

Reunió de la Mesa a les 10 del matí



La jornada arrencarà a les 10, amb la trobada dels membres de la Mesa del Parlament. En aquesta reunió s'han d'estudiar les delegacions de vot que han demanat Junqueras i Sànchez -a qui el jutge del Suprem Pablo Llarena ha denegat ser al ple- i, si dona llum verda, els independentistes tindrien els 68 vots necessaris per investir Puigdemont a la primera i no haver d'esperar a una segona volta 48 hores després.

A les 14.30, mobilització ciutadana



L'ANC ha convocat la ciutadania a manifestar-se "massivament de forma no violenta" al costat del Parlament coincidint amb el ple d'investidura. Abans que comenci la sessió, a les 3, l'entitat vol que una comitiva oberta a tothom desfili des del Palau de la Generalitat, situat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i passi pels carrers Jaume I i Princesa fins a arribar al Passeig Picasso. Al Passeig Lluís Companys, l'ANC instal·larà una pantalla de grans dimensions perquè els presents puguin seguir el desenvolupament del ple i repartiran màscares de Puigdemont, que també es poden descarregar des de la web, perquè els ciutadans puguin mostrar-li el seu "suport". Diverses assemblees organitzen autocars per desplaçar-se fins a Barcelona, per la qual cosa preveuen que la convocatòria de la concentració sigui nombrosa.

Tots pendents de Puigdemont



Persisteix la gran d'incògnita de si el candidat tornarà de Bèlgica per ser a l'hemicicle. El Tribunal Constitucional i un informe dels lletrats de la Cambra coincideixen que per ser reelegit és imprescindible que Puigdemont acudeixi en persona, però en el moment quan trepitgi territori català serà arrestat i traslladat davant del jutge Llarena. I aquest, el pot enviar a la presó de forma preventiva com Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

L'Alt Tribunal afegeix que no n'hi ha prou amb acudir presencialment al ple, sinó que també és necessària una autorització judicial del Tribunal Suprem que Puigdemont no contempla demanar.

En canvi, Puigdemont sí que ha sol·licitat empara al president del Parlament, el republicà Roger Torrent, perquè adopti "les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i els seus membres" i poder ser així investit.

Què passa si Puigdemont decideix no presentar-se?



Si el candidat opta per no tornar i insisteix a ser investit a distància, tota la pressió recaurà en els quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament (dues d'ERC i dues de JxCat) i, més especialment, el nou president de la Càmbra.

Torrent haurà de decidir si continua amb el ple i desobeeix la interlocutòria del Tribunal Constitucional, o si frena el plenari i obre un escenari sense precedents: mai abans la Cambra catalana havia paralitzat un procés d'investidura en marxa.

La llei catalana que marca els terminis per a la investidura estableix que hi ha dos mesos per trobar un president una vegada s'engega el mecanisme, però no regula què passaria amb els terminis si Torrent frena el procés per absència del candidat; en aquest cas, Carles Puigdemont.

Si el ple comença a celebrar-se sense Puigdemont, Cs, PSC i PP ja han anunciat que en demanaran la suspensió i, Torrent i la Mesa, hauran de decidir si atenen la suspensió o prossegueixen el debat sense la presència del candidat a ser investit.

Si el ple se celebra, hi ha quatre vots a l'aire: els de Junqueras, Sànchez, Puigdemont i Comín



Si el ple arribés a celebrar-se, el bloc independentista suma 70 diputats i el no independentista 65, per la qual cosa, en condicions normals, Puigdemont podria ser investit en primera volta ja que necessita la majoria absoluta i aquesta està fixada en els 68 escons.

No obstant això, dels 70 independentistes, hi ha quatre vots que no estan garantits: el diputat d'ERC a Bèlgica Toni Comín no votarà perquè ha renunciat a delegar de vot; Puigdemont tampoc ho ha demanat, per la qual cosa, si no hi torna, tampoc hi votarà; i Oriol Junqueras i Jordi Sànchez han demanat des de la presó delegar el vot, una decisió que depèn de la Mesa.

Caldrà una segona votació?



Si la investidura se celebra però Puigdemont no arriba als 68 escons, se celebrarà una segona volta divendres d'aquesta mateixa setmana, i en aquell ple li valdria amb un majoria simple, és a dir, 66 vots, un més que els 65 que formen el bloc no independentista.