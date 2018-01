Puigdemont cancel·la la seva assistència a l'acte dels nacionalistes flamencs

Carles Puigdemont ha cancel·lat la seva assistència a l'acte organitzat pels nacionalistes flamencs de l'N-VA aquesta nit a Lovaina (a l'est de Brussel·les), segons han anunciat els organitzadors tot just una hora abans de l'inici de l'esdeveniment.

Puigdemont havia d'acudir com a convidat del candidat de la N-VA a l'alcaldia de Lovaina a les eleccions locals d'aquest any, Lorin Parys, i ha estat aquest mateix el que ha informat els presents que el president català no acudirà a la cita anunciada.

Tot i que no de manera presencial, el líder de Junts per Catalunya sí que estarà present a través d'un "vídeo gravat" amb anterioritat i que serà projectat a l'acte, segons ha indicat Parys.