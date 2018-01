El treballador que va emetre la falsa alerta de míssils a Hawaii creia que era un atac real

L'empleat que va emetre la falsa alerta de míssils a Hawaii va confondre un simulacre amb un atac real, segons va informar la Comissió Federal de Comunicacions (FCC). La falsa alarma, que no es va corregir fins passats 38 minuts, va causar el pànic generalitzat a tot l'estat de les illes del Pacífic. La FCC va atribuir l'error en part a la falta de comunicació i a la falta de supervisió del simulacre de prova per part de l'Agència d'Emergències de Hawaii. L'empleat que va transmetre l'alerta va assegurar en una declaració escrita que creia que es tractava d'un avís real, en lloc d'un simulacre, fet pel qual va fer «clic» en «sí» quan el sistema li va preguntar: «Estàs segur que vols enviar aquest missatge? Alerta?», va explicar la FCC en una presentació.

La prova no va seguir el guió estàndard i va incloure la frase: «Això no és un simulacre», per acabar el missatge amb : «Exercici, exercici, exercici». L'oficial que va emetre l'alerta va escoltar «això no és un simulacre», però no l'última part. Els federals encara no han pogut entrevistar l'empleat que va emetre l'alerta, però consideren que el que va passar va ser «una combinació d'errors humans i mesures de seguretat que s'han demostrar totalment inadequades».