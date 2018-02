Almenys 90 immigrants morts en bolcar una pastera a les costes de Líbia

Almenys 90 immigrants van morir després de bolcar l'embarcació en què navegaven pel mar Mediterrani davant de les costes de Líbia, segons va informar l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM).

Deu cadàvers de víctimes del naufragi han arribat fins a les costes de Líbia, va explicar Olivia Headon, responsable de l'OIM a Líbia. Els cossos són de dos ciutadans libis i vuit pakistanesos. Dos immigrants que anaven a bord del vaixell van aconseguir arribar nedant fins a la costa i un altre va ser rescatat.

«L'OIM està treballant per tenir més detalls sobre aquesta tragèdia i per veure com ajudar millor els supervivents», va afirmar Headon. «Segons les dades de l'OIM, uns 29 libis han estat rescatats o interceptats en tot l'any 2017, però pensem que la xifra real és molt més gran», va afegir.

El 2017, van arribar a Itàlia des de Líbia 3.138 migrants del Pakistan, fet que situa aquesta nacionalitat com la tretzena pel que fa a nombre de nacionals arribats al país europeu, que va rebre un total de 119.369 persones. El 2018, els pakistanesos representen la tercera nacionalitat en nombre de migrants arribats a Itàlia, amb un total de 240 persones des del gener. Al gener de 2017 van arribar a les costes italianes set immigrants pakistanesos.

La tragèdia davant de les costes de Líbia es va registrar el mateix dia en què l'OIM va informar que fins al 28 de gener havien arribat a Europa 6.624 migrants, davant els 5.983 que ho van fer en el mateix període del 2017. Itàlia ha rebut el 64% del total d'immigrants, seguida per Espanya, amb un 19%, i Grècia, amb un 16%.

En xifres totals, el mes de gener es va tancar amb un balanç de 246 migrants morts al mar Mediterrani, davant de les 254 víctimes mortals registrades en el mateix mes de l'any anterior. La portaveu de l'OIM a Líbia va explicar que el dimecres 252 migrants van ser retornats a les costes de Líbia després d'haver sortit a bord de dues embarcacions amb destinació a Europa.

El balanç de morts al gener del 2018 és el segon amb més víctimes des de juny del 2017. El mes de desembre del 2017 va ser el que menys morts va comptabilitzar des de gener del 2014, amb 23 morts, mentre que els mesos de juliol, agost, setembre i octubre van registrar xifres de menys de 200 víctimes mortals cadascun. El Projecte de Migrants Desapareguts ha comptabilitzat la mort de més de 3.000 immigrants al mar Mediterrani cada any des del 2014, segons va explicar Julia Black, la coordinadora d'aquest centre.