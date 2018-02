Desactiven l'alerta del Neucat davant la millora del temps

Protecció Civil ha desactivat aquesta tarda l´alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya Neucat davant la millora del temps i la resolució de la major part de les incidències, tant de mobilitat com les relacionades amb el subministrament elèctric. El pla queda activat en fase de prealerta per la previsió de nevades a cotes altes de les Terres de l´Ebre durant les pròximes hores i fins al tancament de les últimes incidències. Encara hi ha 633 abonats sense llum en nou nuclis de muntanya. Així mateix, es mantenen quatre carreteres tallades i en deu més és obligatori l'ús de cadenes a causa de la neu.

Tot i la millora de les incidències es continua treballant de forma coordinada amb els gestors de carreteres i les companyies elèctriques per l´obertura de vies i la resolució de les últimes incidències de subministrament elèctric en nuclis de muntanya, concretament en nou, amb afectació a 633 abonats.

El Servei Català de Trànsit informa que actualment ha millorat la situació viària a tot el territori. A causa de la neu, queden quatre carreteres tallades i en deu més és obligatori l'ús de cadenes a causa de la neu.

Segons protecció Civil, no es té constància que aquesta tarda cap persona es trobi en situació d´emergència com a conseqüència de les nevades. Així mateix, Protecció Civil recomana mantenir-se atent a la previsió meteorològica dels pròxims dies davant la possibilitat de noves nevades cotes mitjanes.