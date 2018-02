El titular de Justícia, contrari als indults en delictes de rebel·lió

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va defensar ahir que la proposta del PP per prohibir que es pugui indultar condemnats per delictes de rebel·lió i sedició respon a «una veritable demanda social».

«Tenim la responsabilitat de portar al Congrés el que considerem que són els debats socials i el que la societat espanyola està demandant en aquest moment», va dir. Als passadissos de la cambra baixa, Catalá es va referir així a l'esmena en aquest sentit presentada pel PP al Congrés a la proposició de llei del PSOE de reforma de la vigent Llei d'Indult per prohibir els indults en casos de violència de gènere i de corrupció per part de funcionaris públics.

En el seu text, els populars plantegen prohibir també que un govern pugui concedir aquesta mesura de gràcia als condemnats per rebel·lió, sedició i traïció, que són precisament els delictes pels quals s'investiga el Govern de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras pel referèndum il·legal de l'1 d'octubre i la posterior declaració d'independència de Catalunya.



Llista d'excepcions

En aquesta llista d'excepcions als indults, el grup popular suma, a més, els penats per homicidi dolós, terrorisme, genocidi, delictes contra la corona, el finançament il·legal dels partits i la corrupció de càrrecs electes.

El titular de Justícia va justificar la iniciativa del Partit Popular en què les lleis «han de ser properes al sentiment de la societat» i, en aquest moment, existeix un debat sobre si els condemnats per delictes «molt greus» com els de sedició i rebel·lió, que s'estan enjudiciant al Tribunal Suprem en relació als líders sobiranistes, no puguin ser indultats en un futur més o menys immediat.