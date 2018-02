Guerrero no ratifica les primeres declaracions sobre els ERO

L'exdirector general de Treball i Seguretat Social de la Junta andalusa Francisco Javier Guerrero es va acollir ahir al seu dret a no declarar i no va ratificar les seves primeres declaracions davant la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la jutge Mercedes Alaya, al·legant que quan les va fer tenia una «tremenda pressió mediàtica i de la policia» per ho fes.

Després de la lectura de la primera declaració, del març del 2011 a la Policia, Guerrero va reiterar que no la ratificava assegurant que no recollia «exactament el que vaig dir textualment». Va al·legar els mateixos motius per no ratificar les declaracions fetes a la Guàrdia Civil i a Alaya, que va iniciar la recerca sobre una presumpta trama de prejubilacions il·legals descoberta en molts ERO.