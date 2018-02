Andrea Nahles es postula per substituir Martin Schulz a l'SPD

L'expresident del Parlament Europeu Martin Shulz va formalitzar ahir la seva dimissió –d'efecte immediat– com a líder del Partit Social Demòcrata (SPD) alemany, la junta directiva del qual ja ha tancat com a potencial substituta l'actual responsable de la formació al Bundestag (cambra baixa del Parlament), Andrea Nahles.

Schulz va confirmar la seva sortida sense esperar la decisió de la militància. Posa fi així a una etapa breu al capdavant de l'SPD, marcada per un canvi de posicions que va portar la formació a menysprear en campanya una nova «gran coalició» amb la Unió Cristianodemòcrata (CDU) d'Angela Merkel a veure-s'hi abocat.

Després de la dimissió de Schulz, que va arribar a sonar com a ministre d'Exteriors, el comitè executiu de l'SPD va secundar ahir per unanimitat la candidatura de Nahles per a la votació que se celebrarà al congrés extraordinari del partit, previst per al 22 d'abril a la ciutat de Wiesbaden. L'alcalde d'Hamburg, Olaf Scholz, assumirà fins llavors de manera provisional la prefectura de l'SPD.

Nahles, una exministra de Treball de 47 anys amb un perfil esquerrà i amb fortes habilitats oratòries, és per tant la candidata, però precisament la manera com va ser proposada ja va generar indignació en una part de l'SPD. L'alcaldessa de Flensburg, Simone Lange, també vol ser candidata a presidir la formació, i afirma que un grup petit no pot decidir el càrrec.