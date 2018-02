Boya defensarà la «legitimitat democràtica» de les actuacions del procés

L´exdiputada de la CUP Mireia Boya defensarà aquest dimecres davant el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena la "legitimitat i legalitat democràtica" de les decisions que es van adoptar en el marc del procés independentista, segons han apuntat a l´ACN fonts de la defensa.

En una interlocutòria que s´ha notificat aquest dimarts, el jutge rebutja la petició de l´exdiputada de la CUP perquè s´anul·li la seva investigació adduint que en la mesura en què era presidenta del grup parlamentari de la CUP forma part del grup de persones que "haurien aportat el suport polític" necessari per impulsar el procés independentista. Boya va advertir aquest dilluns en roda de premsa que no pensa renunciar a "ni una coma" del programa electoral de la CUP ni al referèndum, tot recordant que després de les últimes declaracions davant Llarena ha quedat demostrat que "no serveix de res adjurar de la ideologia pròpia per evitar la presó".

La de Boya és la primera declaració de la nova fornada de representants dels partits independentistes que el jutge Llarena ha citat com a investigats. El dia 19 serà el torn de la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, i de la secretària general d´ERC, Marta Rovira; el 20 el de l´expresident de la Generalitat Artur Mas i l´expresidenta de l´Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, i el 21 el de la també exdiputada de la CUP Anna Gabriel.

La defensa de l´exdiputada de la CUP prepara a hores d´ara la declaració, malgrat que lamenta que a les seves interlocutòries el jutge Llarena no detalli què se li imputa exactament, i es limiti a apuntar que formaria part del grup de persones que van donar suport al procés des de l´àmbit parlamentari, adduint que Boya era presidenta del grup de la CUP a la cambra catalana.

El seu nom, segons la defensa, no apareix ni tan sols a l´agenda de Josep María Jové en què es basa bona part de la instrucció, ni tampoc al document Enfocats que, segons la Fiscalia, desplega l´estratègia dels independentistes per fer realitat la República. Sí que apareix a un informe de la Guàrdia Civil sobre els fets del 20 de setembre, tot i que només en referència a unes declaracions publiques.

El jutge va incloure Boya i la resta dels nou investigats a la causa de l´1-O a finals de desembre, quan va decidir ampliar l´àmbit de les actuacions adduint que el referèndum i el procés es van desplegar "sota la direcció i coordinació d´un conjunt de persones" entre els que hi ha els presidents i portaveus dels grups independentistes del Parlament de Catalunya i els presidents i secretaris generals dels partits independentistes, així com la presidenta de l´AMI.

Segons el magistrat, tots ells apareixen referenciats com a membres del ´comitè estratègic´ del referèndum al document ´Enfocats´ en què es basa bona part de la instrucció, i la seva responsabilitat queda determinada també en altres elements que corroboren el que diu el document.

Concretament, Llarena assegura que tots ells apareixen identificats com a participants de reunions que van servir per "idear el procés de ruptura que s´investiga, tal com recull l´agenda intervinguda al registre del domicili de Josep María Jové", i per tant podrien haver donat "el suport polític" que precisava el procés.