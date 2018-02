Montoro no veu impediment legal a prorrogar els pressupostos de l'Estat

El Govern no veu impediment legal a què els Pressupostos Generals de l'Estat es puguin prorrogar dos anys seguits, però sí que creu important aprovar aquest any el sostre de despesa del 2019, la qual cosa li permetria funcionar amb decrets llei. En aquest context, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que si arriba el mes d'abril i no hi ha perspectiva d'aprovar el pressupost del 2018 el Govern començarà a portar decrets llei al Parlament per poder tirar endavant la pujada salarial dels funcionaris o els lliuraments a compte per a les comunitats autònomes. L'executiu, que té prorrogats els comptes públics del 2017, considera que malgrat els retrets que en els últims dies s'estan llançant Ciutadans i PNB –clau per a l'aprovació dels pressupostos–, encara hi ha marge per negociar un projecte pressupostari per aquest any, tot i que admet que si la crisi catalana continua serà «difícil» convèncer els nacionalistes bascos.