ERC demana als militants que no es deixin «provocar» ni «guiar per la ràbia»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, van signar conjuntament i enviar una carta als seus militants i simpatitzants després que la dirigent declarés al Suprem. En la missiva, els republicans asseguren que veuen «comprensible» que molts catalans «sentin ràbia i tinguin la temptació de traduir en ira la seva indignació». «Us demanem que no us deixeu provocar, que no ens deixem arrossegar per la impotència cap a un escenari de creixent confrontació, que és el que persegueixen el PP i els seus aliats», afirmen Junqueras i Rovira, que critiquen en bona part de la carta l'actitud de l'Estat.