Oxfam té 26 noves denúncies al Regne Unit després de l'escàndol d'Haití

El director executiu d'Oxfam al Regne Unit, Mark Goldring, va explicar ahir al Parlament britànic que l'entitat ha rebut 26 noves denúncies per mala conducta des que es va destapar l'escàndol pel comportament dels seus treballadors a Haití.

Segons va informar el diari The Guardian, Godring va afirmar en la seva compareixença davant la Comissió de Desenvolupament Internacional de la Cambra dels comuns: «A Oxfam Regne Unit hem tingut 26 casos nous, unes denúncies que ens han arribat de fets que ja havien passat i com a conseqüència de les notícies o casos anterior coneguts els darrers dies. Les persones que han denunciat s'han animat a fer-ho ara arran de l'escàndol d'Haití. Però es tracta d'un període de temps ampli, no estic parlant de casos recents». Goldring va dir que 16 de les denúncies estan relacionades amb els programes internacionals d'Oxfam, i d'altres amb casos relacionats al país.