27 municipis catalans activen els seus plans d'emergència per nevada

27 municipis catalans han activat aquest dilluns els seus plans d'emergència per nevada en fase d'alerta o de prealerta en previsió de l'episodi de neu que ha començat a assolar algunes parts del país aquest dilluns a la tarda, segons ha informat Protecció Civil. Són localitats d'arreu de Catalunya, com ara Barberà del Vallès, Castellbisbal, Sabadell, Mataró, Vilanova del Camí, Sant Esteve Sesrovires, Tarragona, Sant Vicenç dels Horts, Cardona, Rubí, Cardedeu, Terrassa, Matadepera, Calella, Sant Quirze del Vallès, Granollers, Tordera, Barcelona, Igualada, Abrera, Sentmenat, Lleida, les Planes d'Hostoles, Girona, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles i Corbera de Llobregat.

A banda, des del Servei Català de Trànsit s'informa que a un quart de set de la tarda hi havia tres carreteres afectades per aquestes condicions climatològiques. La que presentava unes condicions més difícils era la C-26 a Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), on s'ha restringit la circulació de camions i calen cadenes per passar-hi. Les altres dues vies afectades són la C-25 a Santa Coloma de Farners i la C-37 entre la Vall d'en Bas i Manlleu (Osona). També en aquesta via s'ha restringit l'accés als vehicles de tercera categoria. A totes dues s'alerta de la presència de neu i gel a la carretera.