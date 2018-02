Les màquines llevaneu ja estan ubicades per actuar a la C-25 d'Avinyó a Girona

Les màquines llevaneu del Centre de conservació de Cedinsa de Gurb (Osona) ja estan ubicades per actuar tant a la C-17, al tram que va de Ripoll a Centelles, com a la C-25 des d'Avinyó fins a Girona. Des d'aquest diumenge, l'activitat al centre és constant.

Les provisions de sal, més de mil tones entre totes les concessions de la companyia, es troben en les sitges que tenen in situ a carretera, i també als punts de provisió a granel, com el de Gurb. En total, per assistir els trams de la C-17 i la C-25 hi ha set llevaneu, que ja es trobaven a punt per actuar aquest dilluns a la tarda amb l'activació del pla Neucat. La cap del centre, Rosa Lara, ha explicat a l'ACN que més que la intensitat, la preocupació ve perquè la nevada afectarà molta extensió de territori i també perquè serà en hores de màxima afluència a les carreters, sobretot quan es fan els desplaçaments per tornar a casa.

Lara també ha explicat que els vehicles es disposen en els trams on es preveu que hi pot haver més incidències, per poder netejar la via de la neu que pugui caure i també evitar que es formin plaques de gel com a conseqüència de les baixes temperatures.