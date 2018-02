Corbyn aposta perquè el Regne Unit continuï a la unió duanera tot i el Brexit

El líder del Partit Laborista del Regne Unit, Jeremy Corbyn, va advocar perquè el país continuï a la unió duanera tot i la ruptura amb la Unió Europea, una hipòtesi que ha estat descartada per la primera ministra, Theresa May, i que impediria la signatura d'acords comercials bilaterals amb potències emergents. «El laborisme buscarà negociar una nova unió duanera entre el Regne Unit i la UE per garantir que no hi hagi taxes amb Europa, i això ajudaria a evitar una frontera dura a Irlanda del Nord», va explicar Corbyn en al·lusió al límit físic que separa el territori britànic d'Irlanda.

El gest de Corbyn dóna peu a una possible aliança entre laboristes i tories descontents amb la línia oficial del Partit Conservador de cara al procés parlamentari en potència. May aspira a tancar un acord de sortida amb la UE abans del mes d'octubre, cinc mesos abans que es produeixi la ruptura. El líder laborista va instar els diputats «de tots els partits» a «anteposar els interessos de la ciutadania davant de les fantasies ideològiques» i va advertir que els laboristes no avalaran cap pacte que perjudiqui l'ocupació, els drets o el nivell de vida dels britànics.

Corbyn, però, s'ha posicionat del costat de la primera ministra pel que fa al mercat únic, ja que els dos polítics són partidaris de la sortida d'aquest sistema perquè el Regne Unit controli el flux migratori.

Un portaveu de Downing Street va confirmar que May no ha canviat d'idea: «El Govern no donarà el seu suport a una unió duanera». «Volem llibertat per signar els nostres propis acords comercials i arribar a tot el món», va argumentar el portaveu, que va parlar, en canvi, d'una «aliança duanera» o d'un «acord duaner molt simplificat» amb la UE.



L'aeroport de Gibraltar

Per altra banda, el Govern espanyol vol acordar amb Londres la «gestió conjunta» de l'aeroport de Gibraltar en el marc de les negociacions bilaterals perquè els acords que assoleixin el Regne Unit i la UE sobre la seva relació futura s'apliquin també al penyal.