Nevada a Catalunya, segueix l'evolució del temporal de neu

La nevada segueix avançant de sud a nord del territori i ja arriba a la Catalunya Central. La primera comarca afectada aquest dimarts a la tarda ha estat l'Anoia.



A l'A-2, a l'altura del Bruc, cal circular amb precaució ja que hi ha 11 quilòmetres amb neu i gel a la calçada. En localitats com Igualada o Santa Maria de Miralles la neu ja comença a quallar.



L'Ajuntament d'Igualada ha activat la fase d'Alerta del Pla Municipal per Risc de Nevades i s'han activat els equips per a l'escampada de sal i possible retirada de neu.





Així tenim la zona de Santa Maria de Miralles. La neu ja agafa! pic.twitter.com/RAQ78C7ogY — Anoia Turisme (@Anoia_Turisme) 27 de febrer de 2018

Allà on hi ha precipitacions són en forma de neu. Ara bé, només comença a agafar a terra en cotes superiors als 300 o 400 metres. (foto de Tàrrega via @tarrman). #meteocat pic.twitter.com/glFGIa60TE — Meteocat (@meteocat) 27 de febrer de 2018

El director general de Protecció Civil,i ha fet una crida a la ciutadania perquè posi de la seva part davant d'unes conseqüències que es preveuen "molt greus" per culpa de la nevada Davant la, s'han pres les següents decisions:- Es demana queen zones nevades- Moltsperò sí funció d'acollida als nens que hi vagin- Elsper les persones que no puguin desplaçar-s'hi- Eles reforçarà per atendre les consultes de persones que tinguin dubtes sobre si han d'anar a urgències- Restringidaa partir de les 16.00 hores d'aquest dimartsDelort ha assenyalat que, tant aquesta tarda quan els ciutadans tornin a casa seva com demà al matí. Ha recordat que cada dia entren i surten 500.000 vehicles de la capital catalana. "Imagini's que cadascú hagi de posar cadenes, un es creua, l'altre patina? això acaba acumulant una sèrie de problemàtiques", ha afegit. De fet, ha avisat quei que no s'arregla amb màquines llevaneus perquè si hi ha vehicles travessats no poden treballar.Delort ha previst que demà dimecres hi haurà problemes "gravíssims". Segons el director general de Protecció Civil, l'episodii ha demanat que s'ajornin desplaçaments i activitats a l'aire lliure davant un episodi "excepcional".Per més cadenes que portin els conductors,. Davant d'aquesta situació, ha afegit que cal adoptar mesures de caràcter excepcional i ha avisat de conseqüències greus.Concretament, ha assenyalat que els problemes poden ser importants als accessos de Barcelona tenint en compte que cada dia entren i surten uns 500.000 vehicles de la capital catalana.La neu ha agafat en les cotes més altes deli fins i tot s'ha deixat veure arran de mar, al llarg d'aquest dimarts. Els flocs de neu han fet acte de presència en el conjunt del territori tarragoní, incloses les grans ciutats com. Però la neu, davant la decepció de molts tarragonins, només ha acabat agafant en municipis interiors de certa alçada, especialment de les comarques del Baix Camp, Priorat i Conca de Barberà.Lai s'ha intensificat a la muntanya dela partir de les tres de la tarda d'aquest dimarts. Els petits flocs han donat pas a 'draps' més consistents que ja han començat a agafar al mobiliari, parterres i teulades amb un gruix superior al centímetre. La boira i la mala visibilitat també s'han intensificat i la temperatura ha baixat per sota dels 0ºC. Nombrosos curiosos –amb molta mainada- s'apleguen a la plaça del Tibidabo per gaudir d'una nova nevada al punt més alt de la capital catalana (516 metres).Afectacions per la neu a Catalunya fins a les 17.00h en 9 trams:Tallada: GIV-5201 Viladrau a Sant Marçal de MontsenyObligatori ús cadenes:BV-5114 Campins a MontsenyNeu/gel a la calçada:GI-543 Viladrau-ArbúciesGI-550 Sta Coloma de FarnersGI-552 ArbúciesGIV-5411 Sant Hilari Sacalm-Coll de RevellN-240 Figuerola del Camp-Coll de l´IllaEl Servei Català de Trànsit (SCT), que es preveu que afecti tot Catalunya . És la primera vegada que la Generalitat pren aquesta mesura, que s'aixecarà en funció de les previsions i la situació a les carreteres. Així ho ha anunciat la directora del SCT, Eugenia Doménech, en una roda de premsa posterior a la reunió del dispositiu de seguiment de l'episodi de fred i neu al Departament d'Interior. Així mateix, ha garantit que "no allargaran la restricció" més enllà del necessari. A partir de les 14h, s'ha convocat un consell assessor.El director general de Protecció Civil, Joan Delort, ha assegurat que la situació en el conjunt del territori entre aquest dimarts a la tarda i el dimecres al matí serà "molt complicada", especialment a les carreteres.En aquest sentit, Delort ha insistit en evitar el transport privat per desplaçar-se si no és estrictament necessari, fins i tot a l'àrea metropolitana de Barcelona. "No és una qüestió de cadenes, sinó del fet que alguns indrets del país, malgrat portar cadenes, poden veure impedida la mobilitat ", ha reblat.El Comitè de seguiment dels'ha reunit aquest dimecres a primera hora de la tarda al Palau Firal de Manresa per valorar les decisions que s'han de prendre de cara a la nevada. A la reunió hi havien membres dels Mossos d'Esquadra, membres dels Bombers, representants del departament d'Interior, Territori, Salut i Ensenyament, dels Agents Rurals, també del cos de Protecció Civil i del SEM. Després de la reunió, tots els grups estàn en contacte permanent per via telefònica.Protecció Civil preveu que la nevada sigui, especialment, a l'interior però al litoral, amb una cota de neu situada a nivell de mar. Així, a la costa els gruixos de neu poden ser d'entre 0 i 2 centímetres, a l'interior d'entre 2 i 15 centímetres, mentre que a les zones elevades del litoral i del centre de Catalunya poden superar els 15 centímetres de neu nova.En alguns punts fins i tot poden arribar als 30, 40 o 50 centímetres, segons han informat des de Protecció Civil.La neu ha obligat a tancar fins ara 21 escoles i un total de i 3.390 alumnes s'han quedat sense classes, segons ha indicat el Departament d'Ensenyament. Els centres que han hagut de tancar són majoritàriament escoles i instituts de la comarca de la Selva, concretament a Anglès, la Cellera de Ter, Amer, Osor i Sant Hilari de Sacalm, amb 2.605 alumnes afectats, i, a més de l'escola de Mont-ral a l'Alt Camp, amb onze alumnes afectats. Així mateix, 81 rutes de transport escolar han quedat afectades i, com a conseqüència, 2.161 alumnes que han quedat afectats per aquestes rutes alterades.Entre les rutes han deixat de funcionar, destaquen les 44 que s'han anul·lat a Osona, i també tretze més que han quedat afectades al Vallès Oriental, onze al Berguedà i set a la Selva. Les rutes que no han funcionat a la Catalunya Central han afectat 1.422 alumnes, les que han fallat al Vallès Oriental han afectat 447 alumnes i les rutes alterades a la Selva han causat afectació a 270 alumnes més.La neu va arribar aquest dilluns al vespre a les comarques de la. En concret, els primers flocs van començar a caure als voltants de les 8 a zones del Berguedà, el Solsonès i el Moianès. En localitats berguedanes comla nevada va començar a quallar des de poc abans de les 9, quan el temporal va deixar anar neu a l'extrem nord-oriental del Bages, en municipis com Sallent i Artés. Segueix l'evolució de la nevada a Catalunya amb Regió7, un temporal que arriba per quedar-se durant tres dies (consulta la previsió del temps , poble a poble).A Manresa, l'aiguaneu es va deixar notar cap a quarts d'11 de la nit, però sense agafar. A Berga, en canvi, a causa de la nevada i per evitar riscos en la circulació de vehicles, es va tallar la circulació a la Baixada Hospital Sant Bernabé, el carrer de Quim Serra i l'accés al camí del Polígon de La Valldan fins a la carretera BV-4241, de Berga a Sant Llorenç de Morunys