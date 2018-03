Sànchez accepta ser candidat: «És un gran honor i una enorme responsabilitat representar Catalunya»

El líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, va acceptar ahir la proposta formulada per Carles Puigdemont de cedir-li convertir-se en el proper candidat a la Presidència de la Generalitat. «És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya», va expressar en una publicació a Twitter. Empresonat a Soto del Real des de final d'octubre, Sànchez va asse-nyalar que Puigdemont, Oriol Junqueras i tots els consellers cessats són el veritable Govern legítim de Catalunya: «Sempre amb vosaltres! Llibertat».

Activista social i polític, va destacar durant la dècada dels vuitanta per la seva labor de 10 anys com a portaveu de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes, una entitat que amb els anys va acabar defensant la independència de Catalunya. Sànchez ha exercit la docència en diverses universitats, com la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i va ser director adjunt i després director de la Fundació Jaume Bofill. Entre el 2010 i el 2015 va exercir d'adjunt del Síndic de Greuges de Catalu-nya, Rafael Ribó, i el seu ascens a la primera línia política es va produir el maig del 2015: es va convertir en president de l'ANC en substitució de Carme Forcadell.

A final del mes d'octubre passat va ser empresonat juntament amb Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural.