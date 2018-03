La federació anglesa de futbol compara el llaç groc amb l'EI o l'esvàstica

El president executiu de la Federació Anglesa de Futbol (FA), Martin Glenn, va comparar el llaç groc en suport als presos independentistes amb altres símbols prohibits en el futbol com l'esvàstica nazi, l'estrella de David o la simbologia de l'EI.

El desafortunat comentari, efectuat arran de la sanció que aquest organisme va posar a l'entrenador santpedorenc del Manchester City, Pep Guardiola, per lluir el llaç groc, va aixecar polseguera no només a Catalunya sinó també a Anglaterra. «Un dia podria ser l'estrella de David, un altre la falç i el martell, després una esvàstica... On tracem la línia? Hem de deixar que algú exhibeixi una insígnia de l'EI o de l'UKIP?», va dir. La comunitat jueva anglesa va demanar a Glenn una rectificació per aquesta equiparació, fet que va forçar el directiu de la FA a demanar disculpes.

Paral·lelament, el president de LaLiga, Javier Tebas, va criticar ahir que Guardiola llueixi el llaç groc en suport als independentistes catalans a la presó. «És gent que va voler fer una rebel·lió en aquest país. Per això són a la presó, no per anar al convent», va assenyalar Tebas, que va assegurar que li sembla «malament» que Guardiola segueixi fent gala d'aquest símbol.

L'entrenador de Santpedor va ser sancionat per la Federació Anglesa de Futbol (FA) per violar la reglamentació i exhibir un missatge polític. Guardiola tenia de termini fins ahir a la tarda per presentar al·legacions davant la federació.