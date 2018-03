Òmnium insta l'Estat a acceptar el resultat del 21-D

Òmnium Cultural referma el seu compromís per assolir la "normalització política del país" i insta l'Estat que accepti "d'una vegada per totes" els resultats del 21-D. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha denunciat que actualment s'està en una creixent "situació de vulneració de drets fonamentals" que hauria de "fer avergornyir" a qualsevol demòcrata. Ho ha dit poc abans del tret de sortida de l'Assemblea General Ordinària d'Òmnium, la més "multitudinària" de la seva història, ja que, per primera vegada, Òmnium supera els 100.000 socis. Mauri ha destacat la "importància" d'aquesta trobada, marcada també per la "trista" circumstància que Jordi Cuixart, està empresonat des de fa cinc mesos "precisament pel fet de ser el president d'aquesta entitat", ha subratllat Mauri.