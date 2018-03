Els Mossos busquen un home que hauria abusat sexualment d'una noia amb cadira de rodes

Els Mossos d'Esquadra estan buscant un home que presumptament hauria abusat sexualment a Manlleu d'una jove de 21 anys que va amb cadira de rodes i té una discapacitat del 80% reconeguda. Segons ha avançat el diari Ara i ha pogut confirmar l'ACN, la jove hauria patit dos episodis d'abusos, un al mes de desembre i un altre fa un parell de setmanes. La noia va presentar la denúncia davant dels Mossos el cap de setmana del 3 i 4 de març, però no ha pogut concretar ni el dia ni l'hora exacta dels fets, ni tampoc la descripció de l'home que suposadament li hauria fet tocaments. La noia ha demanat ajuda a les xarxes socials per si algú va veure com l'agredien. Els fets, segons ha relatat ella mateixa a través de Facebook, van passar al mig del carrer i l'home s'hi va acostar amb l'excusa d'ajudar-la a creuar un pas de vianants. Segons el seu relat, el presumpte agressor va posar-li "les mans per sobre dels pantalons a les parts íntimes" i també va petonejar-la. La noia lamenta que l'home s'hauria aprofitat d'ella per anar amb cadira de rodes.