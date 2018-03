Sànchez recorre al Suprem la denegació del permís per assistir al ple d'investidura

La defensa de Jordi Sànchez ha presentat aquest dilluns davant de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) un recurs contra la denegació del permís puntual per poder assistir al ple d'investidura del Parlament.

El recurs considera que la denegació vulnera drets polítics molt importants, tant individuals de Sànchez, com col·lectius dels més de dos milions de votants dels tres partits que podrien donar suport a la investidura. A més, considera "inaudit" que el magistrat Pablo Llarena "efectuï manifestacions sobre l'oportunitat política d'elegir uns candidats i no uns altres". També assegura el recurs que Sànchez no pot reiterar cap delicte de rebel·lió o sedició durant el trasllat amb furgoneta ni tampoc durant el discurs, ja que té inviolabilitat parlamentària.

En un breu escrit de set pàgines, l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, demana que es resolgui de forma "urgent" almenys la petició del permís de sortida per anar al ple de la cambra. Tot i així, recorda que també cal resoldre la seva petició de llibertat provisional, així com la sol·licitud d'altres diligències d'investigació.