Unes 80 persones protesten a Berga pels escorcolls

?Unes 80 persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça de Sant Joan de Berga per condemnar els escorcolls al Palau de la Generalitat i a la seu d'Òmnium. El coordinador de l'ANC de Berga, Lluís Escriche, va llegir un manifest i va expressar el seu suport als manifestants de la concentració que a la mateixa hora tenia lloc a Barcelona. Ambdues, va dir, per denunciar «accions violentes». El músic berguedà Pep Vancell va tocar amb l'acordió El cant dels ocells.