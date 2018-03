La Crida per la Llibertat proposa la no violència contra la repressió

La Crida per la Llibertat es va constituir oficialment ahir instant entitats i partits polítics sobiranistes a «pujar un graó» en l'anomenada Revolució dels somriures per passar a una «estratègia de lluita no violenta on no hi cap la claudicació en cap més ocasió». Així ho va expressar un dels seus impulsors, Àngel Colom, com a fórmula per aturar la «repressió política», tot reclamant als adherits al moviment que «no es rendeixin davant l'adversari».

Si bé la Crida no va detallar quin serà el seu pla d'accions, sí que va avançar que la setmana que ve començaran a desplegar diversos «silencis per la llibertat». Seran accions de 15 minuts amb les quals «senyalaran tots els espais d'ocupació judicial i d'altres tipus que hi ha a Catalunya».

De forma paral·lela, el moviment treballarà per aconseguir una xarxa d'observadors internacionals per vetllar per la defensa dels drets de les persones empresonades o investigades per causes relacionades amb el procés sobiranista.

Colom va recordar que la celebració de la consulta del 9-N i del referèndum de l'1-O van ser accions de «desobediència» i les va situar com a exemples de «no violència» aconseguits per part de la societat civil i dels partits independentistes. A partir d'ara, però, la Crida per la Llibertat vol defensar l'alliberament dels empresonats pel procés sobiranista, la recuperació de les institucions catalanes i el desplegament de la República fent accions de «defensa civil del país».

Davant els representants de la quarantena d'entitats adherides, de dirigents de la CUP, ERC, JxCat i dels comuns, i de familiars tant de Jordi Sánchez com dels polítics empresonats, Àngel Colom va defensar un moviment conjunt basat en la «confiança» en el qual «no es miri el retrovisor ni hi hagi retrets». En aquest sentit, va recalcar que la «no violència» ha de ser l'element troncal de la Crida per demostrar que la ciutadania «no s'ha rendit davant l'adversari». «Potser es pensen que ens hem rendit, però no ho hem fet malgrat ens han atacat durament», va afegir. La Crida per la Llibertat va constituir-se oficialment ahir, 18 de març, per recordar la creació de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalana, creada, precisament, el 18 de març del 1981.