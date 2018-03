Un menor ingressat a l'UCI després de consumir «droga caníbal» i atacar la gent a mossegades

Un noi de 17 anys està ingressat des de divendres passat a l'UCI de l'Hospital de Lugo en patir un atac d'agressivitat extrema després d'haver consumit metiendioxipirovalerona, una substància psicoactiva coneguda popularment com 'droga caníbal'.

Els fets, segons informa el diari Progrés de Lugo, s'haurien produït la setmana passada després que el jove ingressat anés amb uns amics a prendre alguna cosa després d'acabar un curs que realitza a la Creu Roja. D'acord amb el relat dels fets, el menor es trobava a la cèntrica Praza de Santa Maria quan va començar a mostrar-se agressiu: no només es mossegava els braços sinó que també va començar a atacar a tot aquell que es creuava en el seu camí, intentant mossegar-los.

Van ser els seus propis amics els que van alertar els serveis d'emergència que, un cop al lloc, van aconseguir reduir-lo i ficar-lo a l'ambulància assistencial desplaçada. De fet, en el seu camí cap al centre hospitalari i fruit dels efectes de la 'droga caníbal', va destrossar l'interior del vehicle sanitari i va intentar mossegar a metges i infermers.

La policia de Lugo ha obert una investigació per aclarir si el noi hauria consumit l'esmentada 'droga caníbal', que té uns potents efectes, entre ells al·lucinacions. Segons ha relatat la família, el jove s'hauria sotmès a diversos tractaments de desintoxicació i és consumidor habitual de cànnabis. "Està clar que el brot d'agressivitat que va patir el meu fill no va ser a causa dels porros ni a les cerveses", explica la mare del noi a El Progrés de Lugo

Què és la 'droga caníbal'?

Al còctel d'alcohol, begudes energitzants, amfetamines o cocaïna s'hi ha sumat un perillós compost químic, la etilendioxipirovalerona (MDPV), col·loquialment coneguda com la 'droga caníbal'. Una substància bastant fàcil d'aconseguir, perquè es comercialitza en botigues esotèriques com sals de bany, adobs per a plantes o fins i tot com a llevataques.

La 'droga caníbal' es pot esnifar, fumar, injectar per via venosa o intramuscular, i fins i tot subministrar per via rectal. Però la principal és la oral i la dosi habitual oscil·la, de mitjana, entre els 5 i els 20 mil·ligrams.

Està especialment dissenyada per arribar ràpidament al cervell, de manera que triga pocs minuts en fer efecte. El punt àlgid es produeix a l'hora o hora i mitja de l'administració, depenent de la susceptibilitat del consumidor, i el "viatge" dura de sis a vuit hores.

L'expansió d'aquesta nova droga entre el jovent mundial la demostra el fet que als Estats Units les trucades al laboratori nacional de toxicologia per a demanar informació clínica sobre aquesta substància van passar de les 300 realitzades el 2010 a les 6.000 de l'any posterior.



Eivissa, el primer cas de 'droga caníbal' a Espanya



La 'droga caníbal' va arribar a Espanya a principis d'estiu. Concretament a l'illa d'Eivissa, a la localitat de Sant Antoni, on un jove britànic va atacar de manera molt violenta a infermeres del centre de salut, que van haver de recórrer a la policia perquè el reduís. En la mateixa nit es van donar diversos casos similars i després es va saber que es portaven repetint des de feia alguns dies.

Només unes jornades més tard, a Mallorca, es va detenir un altre britànic per agredir i intentar mossegar a diversos turistes a la platja de Magaluf després d'haver consumit MDPV. En aquest cas va ser necessària la intervenció de 10 agents per reduir-lo. El primer cas conegut en el món d'un atac provocat pel consum de la droga va ser el de Ruby Eugene el 2012, quan es va menjar el 75% de la cara d'un captaire a Miami.

Coquetejar amb les drogues és col·locar-se en una muntanya russa molt perillosa que pot comportar efectes devastadors. Una simple pastilla de colors pot ser un viatge, en moltes ocasions, sense retorn. No es pot predir qui es quedarà en un simple coqueteig amb les substàncies prohibides i qui desenvoluparà una addicció.

Per això, dir "no" a les drogues segueix sent l'única solució realment eficaç. I aquesta negativa ha de començar davant la primera cigarreta i la primera copa perquè qui ha caigut en les xarxes de la cocaïna i l'heroïna va passar primer per aquestes dues drogues legals.