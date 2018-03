Quins delictes, i per quins motius, imputa Llarena a cada un dels encausats?

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha processat per rebel·lió Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els consellers destituïts Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí i Raül Romeva. També enviarà a judici per rebel·lió Carme Forcadell, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez i Marta Rovira (que no ha comparegut al Suprem i s'ha exiliat). En total, són tretze persones processades per aquest delicte que pot comportar penes de fins a 30 anys de presó. A continuació repassem quins delictes imputa a cada una de les persones encausades -també els diputats que formaven la mesa i les cuipaires Mireia Boya i Anna Gabriel- i els motius que esgrima Llarena.

CARLES PUIGDEMONT, ORIOL JUNQUERAS I JOAQUIM FORN



Rebel·lió i Malversació

«Van participar en la reunió de coordinació policial del 28 de setembre, van ser advertits pels responsables dels Mossos del greu risc d'incidents violents davant el referèndum. Coneixien la gravetat de la protesta del 20 de setembre davant la Conselleria d'Economia i van decidir continuar amb el referèndum, van cridar la població a la mobilització i van impulsar un operatiu policial autonòmic compromès amb que les mobilitzacions partidàries de la votació il·legal poguessin enfrontar-se amb èxit a la força policial de l'Estat».

JORDI SÀNCHEZ i JORDI CUIXART



Rebel·lió

«Van utilitzar la seva responsabilitat en ANC i Òmnium per mobilitzar centenars de milers de seguidors i van impulsar una massa de força que fes front a l'obligació policial d'impedir el referèndum il·legal. Responsabilitat en les concentracions del 20 de setembre».

MARTA ROVIRA



Rebel·lió

«Participació essencial en la ideació de mecanismes d'actuació, impuls parlamentari d'una legislació de suport i coordinació de sectors de l'administració, i responsabilitat davant el referèndum per aconseguir plena disponibilitat de centres de votació».

JORDI TURULL



Rebel·lió i Malversació

«Va impulsar la mobilització des dels seus funcions de portaveu del Govern de la Generalitat. Va gestionar i dissenyar la inserció publicitària del referèndum. Va coordinar infraestructures informàtiques per a votació i reclutament de voluntaris».

RAÜL ROMEVA



Rebel·lió i Malversació

«Va impulsar creació d'estructures de l'Estat i va afavorir el reconeixement de la República Catalana a l'estranger a través de Diplocat. Va abordar projecte per possibilitar votació electrònica per internet de residents a l'estranger. Va assumir atenció a observadors internacionals».

CARMEN FORCADELL



Rebel·lió

«Participació medul·lar des dels començaments del procés independentista com a presidenta de l'ANC. Com a presidenta del Parlament, va sotmetre a la decisió dels diputats l'aprovació de la legislació de suport que serveix de coartada legitimadora al procés, encara contrariant les reiterades prohibicions i requeriments del Tribunal Constitucional. La seva participació ha anat de la mà amb la violència manifestada en les últimes fases del procés. Va estar present en la manifestació del 20 de setembre i va arengar a la mobilització per al dia següent davant el T.S.J. de Catalunya. Va posar la institució parlamentària al servei del violent resultat obtingut amb el referèndum i de la proclamació de la república».

ANTONI COMÍN I DOLORS BASSA



Rebel·lió i Malversació

«Van assumir el control dels locals dependents dels seus respectives conselleries per al referèndum i assegurar la seva èxit. Van permetre que els seus departaments suportessin parcialment la despesa de paperetes, cens i citacions a els components de les meses electorals».

CLARA PONSATÍ



Rebel·lió i Malversació

«Va assumir el control i ocupació de tots els centres escolars dependents de la seva conselleria per a garantir seva utilització en el referèndum».

JOSEP RULL



Rebel·lió i Malversació

«Participa en múltiples reunions definitòries de la estratègia independentista. Després del referèndum il·legal va impedir que un ferri destinat a acollir policies amarrats al Port de Palamós».

MEMBRES MESA PARLAMENT



LLUIS MARIA COROMINAS, LUIS GUINÓ, ANNA ISABEL SIMÓ, RAMONA BARRUFET I JOAN JOSEP NUET

Desobediència

«Tenaç i perseverant desatenció del requeriment que en diverses ocasions els va fer el Tribunal Constitucional perquè impedissin o paralitzessin qualsevol iniciativa que suposés ignorar o eludir la nul·litat de les resolucions parlamentàries».

MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT



MERITXELL BORRÀS, LLUIS PUIG, CARLES MUNDÓ, SANTIAGO VILA I MERITXELL SERRET

Desobediència i malversació

«Desatenció dels requeriments del Tribunal Constitucional en aprovar el decret 139/2017 de convocatòria del referèndum. Autoritzaven als diferents departaments accions i contractacions necessàries per el referèndum. Disposició de fons públics per a un destí diferent del previst».

MIREIA BOYA I ANNA GABRIEL



Desobediència

«Desatenció a les decisions del Tribunal Constitucional (Responsabilitat en registrar al Parlament la proposició de llei de Transitorietat Nacional i fundacional de la República i la presentació de la proposició de Llei del Referèndum d'Autodeterminació)».

NO HAN ESTAT PROCESSATS:

ARTUR MAS

MARTA PASCAL

NEUS LLOVERAS

En aquest altre article t'expliquem què són els delictes de rebelió i sedició.