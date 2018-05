La justícia alemanya torna a rebutjar l'extradició de Puigdemont pel delicte de rebel·lió

L'Audiència Territorial de Schleswig Holstein (nord d'Alemanya) ha mantingut avui el seu rebuig a incloure el càrrec de rebel·lió en el procés d'extradició contra Carles Puigdemont.

En una decisió adoptada avui, l'audiència manté explícitament la seva postura del 5 d'abril a la que va considerar "en principi inadmissible" una extradició de Puigdemont per rebel·lió, en resposta a una petició de la fiscalia del passat 9 de maig perquè fos detingut de nou.

El 5 d'abril Puigdemont va ser deixat en llibertat sota fiança de 75.000 euros, mentre se segueix el procés d'extradició pel càrrec de malversació de fons. La justícia espanyola ha demanat l'extradició pels delictes de rebel·lió i de malversació de fons públics per la seva implicació en el procés independentista de Catalunya.

La Fiscalia alemanya, amb noves informacions rebudes de la justícia espanyola, va presentar el passat 9 de maig una nova sol·licitud per a la detenció de Puigdemont. En aquest escrit, la Fiscalia sol·licitava la detenció de nou per considerar que la possibilitat d'una extradició per rebel·lió augmentaria el risc de fuga.

Però el tribunal alemany ha rebutjat la sol·licitud per detenir Puigdemont en considerar a més que les noves informacions no donen motiu per tornar a plantejar el càrrec de rebel·lió.

"Des del punt de vista del tribunal, en el marc del procés no hi ha hagut ni a la base probatòria ni en la consideració jurídica dels fets un canvi significatiu que porti a un canvi de la postura que va quedar reflectida en la decisió del 5 de abril de 2018 ", diu avui el tribunal.

El tribunal insisteix que no es compleix les condicions per veure tipificat el delicte d'alta traïció, que correspondria a la legislació alemanya amb el de rebel·lió. "Les informacions addicionals sobre fets concrets no canvien res en això", segons la resolució.

L'Audiència també rebutja considerar el delicte de pertorbació de l'ordre públic ja que Puigdemont no pot ser responsabilitzat personalment de fets que poguessin constituir aquest delicte. Per això, l'ordre de detenció contra Puigdemont a Alemanya segueix limitada al càrrec de malversació de fons públics.

S'espera ara que la fiscalia formalitzi una nova petició d'extradició pròximament, que inclogui la del delicte de rebel·lió.

L'expresident català va ser detingut el 25 de març passat, després d'entrar a Alemanya per la frontera amb Dinamarca, i va ingressar aquest mateix dia a la presó de Neumünster, en aquest estat federat.

Uns dies després, la Fiscalia va donar suport a tots els punts la petició dels seus homòlegs espanyols, que sol·licitaven la seva extradició per rebel·lió i malversació de fons, i alhora que va determinar que seguís a la presó per existir risc de fuga.

A principis d'abril, l'Audiència del "Land" va desestimar el càrrec de rebel·lió, va demanar informacions addicionals sobre el de malversació de fons i va dictaminar la posada en llibertat de Puigdemont sota fiança de 75.000 euros.