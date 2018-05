Una manifestació de la Coordinadora per Tabàrnia acaba amb aldarulls a l'ajuntament de Barcelona

Una manifestació unionista convocada per la Coordinadora per Tabàrnia ahir al matí va acabar amb aldarulls pel llaç groc que hi ha a la façana de l'ajuntament de Barcelona.

Segons fonts del consistori, alguns dels concentrats volien entrar a la casa de la ciutat per evitar que es tornés a penjar aquest símbol, que, segons sembla, havia volat amb una ventada. Com que la Guàrdia Urbana els ho va impedir, alguns manifestants van enfrontar-se amb els agents, un dels quals va ser agredit. Poc després d'aquests moments de tensió, alguns dels manifestants van enregistrar amb els seus mòbils com dues persones despenjaven el llaç des de l'interior de l'edifici.



El llaç seguirà penjat

El consistori va justificar els fets dient que va ser una cosa puntual i que aquest símbol seguirà a la façana de l'ajuntament. Per la seva part, la Coordinadora per Tabàrnia ho va considerar una victòria perquè, segons l'entitat, «han aconseguit que es retiri el llaç groc separatista». La manifestació, que va començar a les 12 del migdia a la plaça d'Urquinaona, va aplegar un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana.