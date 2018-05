Un treballador del Prat perd una cama per un error mecànic

Un vigilant de la terminal de càrrega de l'aeroport de Barcelona–el Prat va perdre una cama per la mala fixació d'un carro de transport de mercaderies. Segons van denunciar ahir fonts sindicals, l'accident va passar diumenge quan es va desviar un dels carros encadenats a un vehicle tractor que accedia a la zona de descàrrega. El carro va perdre la fixació de seguretat just a l'altura de la porta, en el punt on hi havia un vigilant de seguretat i un treballador del servei de handling. Tots dos van quedar atrapats entre el carro i una tanca de seguretat i van resultar ferits a causa de l'impacte. CCOO assegura que ha comunicat «reiteradament» les «deficients» condicions de treball amb què es manipulen les mercaderies i equipatges a l'aeroport.