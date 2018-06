Desenes de milers de bascos uneixen les capitals en favor del dret a decidir

Desenes de milers de persones, més de 175.000 segons els organitzadors, van participar ahir en la cadena humana que va partir de Sant Sebastià i va acabar a Vitòria, després de passar per Bilbao, amb un quilòmetre dedicat a Catalunya, a favor del dret a decidir a Euskadi.

Els organitzadors d'aquest esdeveniment, la plataforma Gure esku Dago (És a les nostres mans), ja van anunciar ahir que havien aconseguit les 100.000 adhesions que necessitaven per unir les tres capitals basques en una cadena en la qual han participat dirigents dels partits i sindicats nacionalistes.

La mobilització va acabar davant del Parlament basc i allà hi va fer acte de presència la seva presidenta, Bakartxo Tejeria, i diversos membres de la cambra del seu partit, el PNB, i d'EH Bildu. Entre el recorregut de 202 quilòmetres hi va haver punts dedicats al suport a Catalunya, amb participació de membres de l'ANC, Òmnium Cultural, ERC i la CUP, i als condemnats per agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles a Altsasua (Navarra).

A més de Tejeria van secundar la crida a favor del dret d'autodeterminació els alcaldes de les tres capitals i els diputats generals d'Àlaba, Biscaia i Guipúscoa, tots ells del PNB. En finalitzar la cadena, Àngel Oiarbide, portaveu de Gure esku Dago, va llegir un manifest en què va defensar que «l'exercici del dret a decidir serà clau en el proper cicle perquè és un instrument fonamental per garantir la convivència a llarg terminis».

Tot i que el lehendakari no hi va participar, sí que va indicar que es tractava d'una «iniciativa adreçada al conjunt de la societat, i no a les institucions», motiu pel qual ell no va participar. «Quantes vegades m'hauré expressat jo en relació amb el dret a decidir com la necessitat que sigui un punt de trobada», va indicar.