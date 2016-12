Monistrol de Montserrat recuperarà l'antiga Festa de les Santes Relíquies

Les Festes de Sant Sebastià de Monistrol de Montserrat ampliaran enguany el ventall d'actes amb la recuperació de l'antiga Festa de les Santes Relíquies, que se celebrava antigament al municipi el 21 de gener, l'endemà mateix de la festa patronal. La festivitat, que es va celebrar fins a mitjan segle XX, segueix un patró similar al de la de Sant Sebastià i el ball del Bo-bo. En la mateixa línia, inclourà la passada per recollir els administradors, l'ofici, el cant dels goigs, vespres i balls.

L'Associació de Sant Sebastià dóna suport a la iniciativa de recuperar la festa sorgida d'un grup de persones vinculades a l'entitat. Segons els promotors, Sant Sebastià i les Santes Relíquies eren «dues festes com bessones, tant és així que compartien el Llibre del Credencer, on s'escrivien els administradors de les dues festivitats». La Festa de les Santes Relíquies té quatre administradors, que enguany seran Jordi Banqué i Pablo, Roser Gumà i Viu, Sílvia Subirana de la Cruz i Noemí Iglesias i Gordi.

Tot i que el 1880 van desaparèixer els administradors de la Festa de les Santes Relíquies, la festivitat municipal es va mantenir fins a mitjan segle XX. El proper dissabte 21 de gener, l'endemà de Sant Sebastià, la festa es recuperarà amb una estructura molt similar a la del dia anterior. La intenció, però, és que els balls, que començaran a les 7 de la tarda, siguin oberts a tothom a excepció del primer, que es reservarà als administradors, que faran una dansa de traspàs de càrrecs «tal com es feia tradicionalment». La festa acabarà amb balls populars i una xocolatada per a tothom. Si la festa funciona, es podria repetir els anys que, com aquest, caigui en cap de setmana. Conscients que es tracta de la recuperació d'una festa típica d'una altra època, els organitzadors veuen la iniciativa com «una picada d'ullet» a una tradició antiga que es recupera com un «divertiment».

Els administradors del 2018

Per la seva banda, les Festes de Sant Sebastià del 2018 ja tenen administrador, i, per tant, balladors per al Bo-bo. Com és habitual, el dia de Sant Esteve, l'Associació de Sant Sebastià va escollir els càr-recs, els primers des de l'actualització dels requisits. Segons els nous criteris, els separats, divorciats i vidus també poden participar en el ball però la modificació, de moment, «no ha tingut cap efecte», apunten des de l'entitat, i la llista de balladors n0 s'ha vist ampliada. Els administradors seran Cristina Vall Sánchez (abat), Maria Claret Guitérrez (prior) i Marta Mendoza Miralles (batlle). Els administradors suplents seran: Santiago Filló Farreras (abat), Aleix González Campaña ((prior) i Noemí Iglesias i Gordi (batlle).