La Mancomunitat del Cardener confia reobrir l’Ecorail «els pròxims mesos»

La reobertura del projecte turístic de l’Ecorail, amb viatges pel Pla de Bages aprofitant les vies del tren per on es transporta la potassa, és cada cop més a prop. La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, que gestiona el servei, treballa en el projecte executiu i busca el finançament necessari per reactivar la iniciativa, que es va haver d’aturar el 2021 a causa del creixement de l'activitat minera i l’ús que es feia de les vies ferroviàries. El nou Ecorail canviarà el ramal de Súria pel de Sallent amb un nou recorregut que es podria posar en marxa «en els pròxims mesos».

Fa un parell d’anys ja es va fer públic que el projecte turístic de l’Ecorail, que es desplegava al llarg d’uns 7 quilòmetres entre el Parc de l’Agulla i Callús aprofitant les vies per on circulen els trens que porten potassa de les mines de Súria, podria reobrir, però modificant el seu recorregut i canviant el ramal que va cap a Callús i Súria pel que va cap a Sallent. Aquesta és la proposta en la qual estan treballant des d’aleshores la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i els ajuntaments implicats.

Aquesta setmana, la Mancomunitat ha presentat el projecte del nou Ecorail a la Diputació de Barcelona i als municipis de la comarca del Bages que formen part de la iniciativa: Súria, Callús, Castellnou, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor i Sant Fruitós, que formen part de l’ens, i Sallent, on tindrà punt d’inici el nou recorregut. Segons fonts de la Mancomuniat, la trobada ha servit «per establir sinergies amb l’objectiu final de fer realitat la proposta de l'Ecorail en els pròxims mesos».

Responsables polítics visitant el recorregut de l'Ecorail del Cardener / Mancomunitat del Cardener

El nou projecte, que vol aprofitar un tram de 8,4 quilòmetres de les vies ferroviàries i implica el canvi de ramal, també suposarà un nou punt de partida de les rutes, que se situarà a l’edifici de l’antic CAT, l’actual Centre d’Interpretació del Geoparc de la Catalunya Central, al barri de la Botjosa de Sallent. L’itinerari continuarà cap a Santpedor, amb parada al voltant dels Aiguamolls de la Bòbila, i arribarà al mas de Sant Iscle, a Sant Fruitós, on hi haurà el punt final i de retorn. Anteriorment, el recorregut passava per Sant Joan i Callús, on hi havia el punt de partida i d’arribada.

Ara, la Mancomunitat treballa en l’elaboració del projecte executiu i en la recerca del finançament necessari tenint en compte els costos que tindrà la posada en marxa d’aquesta nova etapa, que suposa fer el trasllat i adequar l’accessibilitat al nou recorregut. L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, destaca que la iniciativa «dinamitzarà turísticament la zona» i posa de relleu que es tracta «d’un tipus d’oferta turística intergeneracional» destinada a una gran diversitat de públic, que va des de grups fins a famílies o escoles. A diferència de l’antic ramal, que només es podia utilitzar els caps de setmana, el nou tram ferroviari estarà disponible cada dia perquè està en desús. Segons Ribalta, «és un projecte d’alt valor afegit pel territori que enllaça amb tota la resta d’iniciatives turístiques», alhora que és «una experiència única i molt interessant».

L'acalde de Sallent, Oriol Ribalta, i la diputada de Turisme, Abigail Garrido, provant l'Ecorail / Mancomunitat del Cardener

La proposta d'aquest nou Ecorail vol recuperar el mateix projecte que va impulsar l’antic Consorci de Promoció Turística del Cardener l’any 2008, i que va recuperar la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener l’any 2015. Aquesta activitat transcorria en un tram de 8 quilòmetres entre el poble de Callús i Sant Iscle, a Sant Fruitós de Bages, a prop del Parc de l'Agulla de Manresa. El creixement de l'activitat minera a Súria i l'ús que es feia de les vies ferroviàries, va obligar a aturar l'Ecorail, l’any 2021. Ara, la Mancomunitat treballa per recuperar-lo i traslladar-lo en aquest nou tram ferroviari entre Sallent i Sant Fruitós del Bages.

Subscriu-te per seguir llegint