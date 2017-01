Castellbell començarà aquest mes la remodelació de la piscina municipal

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar acaba d'aprovar l'adjudicació de les obres de remodelació i millora de la piscina municipal, que és previst que comencin aquest mateix mes i que estiguin enllestides abans d'iniciar la temporada d'estiu. Els treballs suposaran una reforma integral de la part exterior de l'equipament amb la renovació dels vasos de les piscines, l'espai de zona verda i l'enllumenat.

L'adjudicació de les obres, que aniran a càrrec de Constructora Cardoner S.A. amb un pressupost de 415.000 euros, es va aprovar al darrer ple municipal celebrat la setmana passada amb els vots a favor de l'equip de govern del PSC i l'abstenció de l'oposició (PDECat i ERC). Segons l'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, aquest dijous es farà la signatura del contracte i «és previst que en una setmana comencin les obres», que tenen un termini de finalització d'uns quatre mesos.

Fa un parell d'anys, es va fer la renovació dels vestidors i ara els treballs se centraran a remodelar la part exterior de l'equipament. Les intervencions més destacades seran la rehabilitació completa dels vasos de les piscines existents i l'adequació de l'espai de zona verda. Amb la remodelació de les instal·lacions, inaugurades el 1982, s'actualitzarà la normativa i els usos de l'equipament «que són diferents de fa 30 anys, ja que ara les piscines no tenen un perfil olímpic per a la competició sinó més relacionat amb l'oci i el relax», apunta Badia.

En aquesta línia, la piscina gran, de 25 x 12,5 metres, mantindrà les proporcions però tindrà una entrada amb «escales en forma de platja». Sí que es corregirà la fondària i passarà a tenir un màxim de tres metres de profunditat. Quant a la piscina mitjana, també es rehabilitarà completament i, tot i que mantindrà les mides actuals, anirà unida «en forma d'ela» a la piscina petita, que serà més gran que l'existent.

També és previst implantar nous sistemes hidràulics que permetran estalviar aigua i complir les normatives de seguretat i eficiència vigents. D'altra banda, el projecte també preveu l'adequació d'un espai per emmagatzemar els productes de tractament, neteja i desinfecció, la construcció d'una rampa amb baranes i la instal·lació d'un elevador hidràulic. A més a més, hi ha prevista l'adequació del control d'accés i la instal·lació d'un sistema de seguretat. Per poder tirar endavant el projecte el consistori disposa del finançament de la Diputació de Barcelona.