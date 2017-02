L'equipament ara tan sols té pendent l'escenari i posar el mobiliari, i estarà llest abans de l'estiu

Amb l'obra civil construïda, ara només hi ha pendents les instal·lacions interiors per poder posar en funcionament el futur equipament de Cal Carrera, que si bé encara no té data, estarà a punt abans de l'estiu, segons ha explicat l'alcalde, David Saldoni.

D'una banda, es preveu la instal·lació d'una grada telescòpica, cadires apilables i carros de transport, que ja s'han adjudicat per un valor superior als 100.000 euros, i que estan pendents de col·locar. D'altra banda, la contractació del subministrament i la instal·lació de l'equipament audiovisual i escènic per a l'auditori i la sala polivalent, que ja s'han licitat per uns 250.000 euros però no s'ha fet l'adjudicació. També hi ha pendent de donar d'alta el comptador definitiu de la llum.

Quant a l'arranjament de l'entorn de l'edifici per la part de l'entrada i el carrer de Miquel Martí i Pol, que finalment no farà l'empresa constructora, queda a mans de l'Ajuntament, tot i que encara no s'ha concretat la manera.