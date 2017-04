Sant Joan ja té enllestida una nova edició de la caminada de la Festa de la Primavera

Amb l'objectiu de donar a conèixer l'entorn paisatgístic i el patrimoni històric del municipi, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada torna a organitzar, de cara a l'últim diumenge del mes d'abril, la caminada popular de la Festa de la Primavera, que enguany celebra la 23a edició.



La ruta passarà per indrets com el santuari de Joncadella, la riera que porta el mateix nom, Sant Martí de Torroella, la torre de Telegrafia òptica -un espai de comunicació durant les guerres carlines- i la zona recuperada del Tor-rent Fondo. Per primer cop, la caminada transcorrerà íntegrament pel terme municipal de Sant Joan.



El regidor d'Esports, Eduard Mata, destaca que «la caminada és un dels esdeveniments esportius i lúdics referents de la primavera santjoanenca que ens permet posar en valor la riquesa patrimonial i natural del nostre terme municipal tot fent esport». Per a la jornada d'enguany, l'Ajuntament proposa dos recorreguts: un més llarg, de 15 quilòmetres i amb un desnivell de 380 metres, i un altre de més curt, de 9,5 quilòmetres i amb un desnivell de 180 metres, pensat especialment per a famílies amb nens i nenes.



El disseny dels dos itineraris ha estat realitzat per Jordi Planell i Marc Vilarmau, dos santjoanencs autors de diversos llibres de rutes i senderisme per camins de Sant Joan de Vilatorrada i la comarca del Bages. Les inscripcions es poden fer on-line fins al 28 d'abril, presencialment a l'ajuntament del 24 al 28 d'abril, i el mateix dia a Cal Gallifa, a partir de les 8, si hi ha places disponibles.