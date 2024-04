La tradició omple de públic la celebració de Sant Marc a Balsareny

Les ballades tradicionals, amb el protagonisme de la imatgeria local i amb danses tan pròpies com el ball de la faixa, han omplert aquest migdia la plaça de l’Ajuntament de Balsareny en la diada central de la festa major, la de Sant Marc. Un sonor repic de campanes, a càrrec dels Campaners de Balsareny, anunciava al migdia que al poble era festa grossa. Era el preludi de l’inici dels balls i danses tradicionals, una de les cites més arrelades del municipi bagenc.

Els dansaires dels Pastorets de Balsareny han sigut els encarregats d’obrir la ballada amb el ball d’homenatge i tot seguit s’han pogut veure diferents peces dels bastoners i de les colles de geganters i grallers. El moment més esperat, però, és el del singular ball de la faixa, que té el seu punt àlgid quan un dels balladors de cada rotllana fa l’anomenada figuereta, és a dir, la vertical suportant tot el pes amb el cap, amb la faixa de coixí, mentre li dura la resistència.

Les danses han acabat amb una ballada conjunta dels gegants, i amb sardanes amb l’Orquestra Rosaleda. Una de les novetats de la diada ha estat que en l'audició de sardanes que clou les diferents ballades s'ha tocat a plaça una peça local recuperada. Es tracta de "A l'ombra de Sant Esteve", de Francesc Juanola. Una sardana del 1957 que s'havia perdut i que gràcies al treball d'uns antics veïns de la colònia Soldevila se'n va recuperar la partitura i s'ha pogut tornar a interpretar.

Prèviament, al matí, s’havia fet la benedicció del Panellet de Sant Marc i el tradicional repartiment del panet, a càrrec de la pagesia de Balsareny. A la tarda també hi ha hagut un café-concert amb la mateixa Orquestra Rosaleda. Tot i que aquesta de Sant Marc és la diada central de la festa, en honor al patró del poble, les activitats ja van començar divendres passat i encara hi ha previst un ampli programa fins diumenge.

Aquest divendres 26 s’instal·laran jocs de fusta gegants a la plaça de la Mel, i a la tarda s’hi faran jocs de cucanya i un berenar. Al vespre hi haurà teatre amb l’obra «Bona gent» del popular Quim Masferrer, i nit de concert jove amb triple ració amb Boys Damm, Mama Dousha i DJ Arzett.

La música també serà la plena protagonista de la jornada del dissabte 27, ja que, per una banda, hi haurà concert (a les 6 de la tarda) i ball (a les 10 del vespre) amb l’Orquestra Meravella; i, de l’altra, a partir de les 11 de la nit hi haurà els concerts de La reina del pop (tribut a la Oreja de Van Gogh), Sixtus i DJ Morgan&co.

La cloenda del programa festiu es farà el diumenge 28, encara amb un bon nombre d’activitats. Un concert infantil amb Rikus, un xou del grup La Il·lusió, concurs de llançament d’ou des del campanar, i un espectacle de cloenda que es completarà amb botifarrada popular, mostra de foc i castell de focs final.