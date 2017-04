Prou Sal defensa el compliment de la sentència que impedeix seguir abocant al Cogulló

L'entitat ecologista Prou Sal s'ha sumat a les posicions que defensen el compliment de la sentència judicial que obligarà ICL a finalitzar l'abocament de residus al Cogulló a partir del 30 de juny, com ja s'havien manifestat altres col·lectius com la Rampinya i partits polítics en l'àmbit municipal de Sallent.



Prou Sal ha emès un comunicat en què reitera «que es faci un pla, validat per experts, per a l'eliminació dels residus del Bages», i recorda que «encara està per determinar una fiança suficient que garanteixi la restauració del desastre mediambiental que patim».



L'entitat responsabilitza ICL de la contaminació salina de l'aigua del Llobregat «amb el silenci còmplice dels governs de torn», i acusa l'empresa «de voler-se aprofitar ara de la preocupació de la plantilla directa i dels subcontractats per seguir contaminant».



Segons Prou Sal, la contaminació salina del Llobregat «és un fet evident a causa de la mala planificació en l'extracció i emmagatzematge dels residus de l'explotació de la potassa».



L'entitat afegeix que aquesta contaminació també afecta l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha de dessalar-la. «Treure aquesta sal de l'aigua s'està fent a costa dels nostres impostos», lamenta la plataforma, «en contra del dictamen europeu segons el qual qui contamina paga».



L'entitat ecologista Prou sal es posa al costat del sindicat CGT Catalunya, «que posa les coses al seu lloc: a banda de vetllar pels treballadors, defensa el territori i exigeix l'empresa i l'Administració que facin les coses bé».