Rajadell destinarà 50.000 euros a l'arranjament de camins rurals del municipi

L'Ajuntament de Rajadell ha reservat una partida de més de 50.000 euros dels seus pressupostos per destinar-la a l'arranjament i millora de diversos camins rurals que hi ha repartits per tot el municipi.



En la majoria dels casos es tracta de donar continuïtat a diverses actuacions ja fetes, de manera que ara s'actuaria en els trams que havien quedat pendents en intervencions anteriors. Són camins considerats d'interès no tan sols per la connexió entre masies escampades en un terme municipal disseminat, sinó també pel seu apropament a vies més grans i nuclis urbans, tal com fa temps que reclamen els veïns afectats de la zona.



En concret, es preveu fer intervencions en trams corresponents al camí que va de Rajadell a can Maçana. Una altra actuació destacada es concentrarà a la zona de Servitge (llargament reivindicada pels veïns), tant pel que fa al camí que va en direcció a Manresa com el que va cap a Monistrolet.



També, el projecte preveu un repàs i un piconatge del camí de terra que va des de can Maçana fins al límit del terme municipal de Castellfollit del Boix (d'aproximadament 1 quilòmetre de llargada).



De moment, l'Ajuntament ha tramitat l'aprovació definitiva del projecte de cara a l'execució posterior del seu projecte tècnic, que, a banda de la pavimentació i de la reparació de fonjals, també inclou la millora de la senyalització horitzontal.



El pressupost total inicialment previst d'execució d'aquest projecte és de 50.416 euros, que s'acabarà de concretar amb el projecte tècnic un cop s'hagin adjudicat les obres.