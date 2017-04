Sallent s'adhereix a una plataforma digital per ajudar a promoure les vendes a la xarxa

L'Ajuntament de Sallent s'ha adherit a la plataforma Ofer.cat amb l'objectiu de potenciar les eines digitals al servei de les empreses, comerços i autònoms del municipi.



Aquesta plataforma és una eina que permet crear ofertes de productes o serveis online i compartir-los a les xarxes socials. Les ofertes es poden crear en pocs minuts des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil mitjançant una aplicació senzilla, i un cop compartida, tothom podrà contactar amb l'anunciant per reservar el producte o servei. Si es desitja, a més de publicar les ofertes online, també hi ha l'opció de vendre online, i d'aquesta manera es pot crear un punt de venda online les 24 hores.



Tots els establiments que hi estiguin interessats podran assistir a la presentació del projecte, que tindrà lloc al Viver d'Empreses El Salt el proper dimecres, 19 d'abril, a partir de 2/4 de 4 de la tarda. En aquesta reunió s'explicarà el projecte, s'atendran preguntes i es farà una petita demostració del funcionament d'aquesta nova aplicació. Es demana confirmació d'assistència trucant al Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament: 93 820 61 92, o bé, per e-mail: sll.promoeconomica@sallent.cat.