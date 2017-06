Sant Fruitós posa en servei unes minideixalleries per al reciclatge no convencional

L´Ajuntament de Sant Fruitós ha iniciat la instal·lació de 6 minideixalleries al municipi. Es tracta d'una instal·lació que permet recollir i emmagatzemar de manera selectiva set productes que no són els més habituals en dipòsits independents i facilita que els usuaris no hagin de desplaçar-se a la deixalleria municipal.

En aquests contenidors hi ha dos dipòsits per a piles, que poden acollir piles convencionals, alcalines, de botó i bateries de mòbils, un per a cd i dvd, un per a cartutxos d'impressora, un per a bombetes de baix consum, un per a bombetes convencionals i halògenes i, finalment, un destinat a la recollida d´aparells elèctrics i electrònics de petit format com telèfons mòbils o càmeres compactes.

D'aquests punts de recollida se'n posaran dos al nucli i la resta a les quatre urbanitzacions que hi ha a la població. Sant Fruitós de Bages és el primer municipi de la comarca en instal·lar aquest tipus de contenidors.

Aquestes minideixalleries es troben situades a les principals vies de pas tant del nucli com de les urbanitzacions. Concretament se n´han col·locat 2 al nucli urbà, una a la cantonada entre els carrers Carles Buïgas i Sallent i l´altra davant del Pavelló Municipal d´esports. A Torroella de Baix s´ha ubicat a la zona del parc infantil i a La Rosaleda a l´entrada a la urbanització. Durant les properes setmanes s´instal·laran les dues que falten, una a Les Brucardes i l´altra a Pineda de Bages.