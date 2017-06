Els menjadors escolars tindran un joc sobre hàbits alimentaris

Les 24 dones contractades en el marc del programa Treball i Formació del SOC per donar suport al servei de menjador escolar que gestiona el Consell Comarcal del Bages acaben temporada deixant un llegat lúdic i educatiu de primer ordre. Han dissenyat i fet realitat un joc que, amb el títol Toc-toc. Siguem ECOlògics, simula un tradicional joc de l'oca adaptat a la temàtica del malbaratament alimentari.

S'ha creat el tauler, les il·lustracions, les regles del joc, les preguntes i unes targetes d'informació, tot amb l'objectiu de conscienciar sobre el consum responsable i la problemàtica del malbaratament alimentari. Jugant al Toc-toc, els infants i joves passaran una estona divertida mentre esbrinen, per exemple, quants quilos d'aliments es malbaraten cada any, què és un producte de km 0 i què és un producte ecològic. El funcionament és molt semblant al del joc de l'oca, en què els diferents jugadors avancen pel tauler complint les normes de cada una de les caselles en què cauen: respondre una pregunta, perdre el torn perquè has caigut a la casella de la nevera, o treure una targeta d'informació i aprendre nous conceptes.

El Consell ja ha fet una primera prova en una escola per valorar com els infants juguen i interactuen amb aquesta proposta. La resposta ha estat positiva i considera que pot complir l'objectiu de sensibilitzar mitjançant el joc. Per això, l'entitat ha avançat que buscarà finançament per produir diverses unitats del joc i repartir-les als diferents menjadors escolars.