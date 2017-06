Sant Joan millora la seguretat als carrers Migdia i Sant Martí

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha finalitzat les obres d'arranjament d'un tram comprès entre els carrers Migdia i Sant Martí per millorar la seguretat tant per als vehicles com per als vianants.

En concret, des de la regidoria d'Obres i Manteniment, s'ha procedit a la delimitació d'un voral al lateral dels carrers per al pas de vianants, diferenciat de la resta de la via per on circulen els vehicles, i d'aquesta manera es pretén millorar l'espai de convivència entre la circulació rodada i les persones que hi passen a peu.

Es tracta d'un punt d'especial concurrència perquè és una zona de pas habitual per part d'infants i famílies a l'hora tant d'entrada com de sortida de les escoles, i per això s'hi ha decidit intervenir.

Amb aquesta actuació, l'Ajuntament dóna una resposta ràpida i eficaç a les necessitats expressades pels veïns de la zona en qüestions de seguretat i mobilitat a la via pública.